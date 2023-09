Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen: plombé par une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 01/09/2023 à 15:32









(CercleFinance.com) - Volkswagen lâche près de 4% à Francfort, plombé par des propos d'UBS qui dégrade sa recommandation de 'neutre' à 'vente', avec un objectif de cours ramené de 135 à 100 euros sur le titre du constructeur automobile.



'Nous prévoyons que la moitié des bénéfices seront à risque à horizon 2025, avec l'accroissement de l'impact de la concurrence chinoise et des vents contraires cycliques', prévient le broker dans le résumé de sa note.





Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris +0.76% VOLKSWAGEN VZ XETRA -4.62%