Volkswagen: partenariat prolongé avec Amazon dans le 'cloud' industriel

(Zonebourse.com) - Volkswagen a annoncé jeudi qu'il allait prolonger pour une durée de cinq ans sa collaboration avec Amazon Web Services (AWS) autour de la 'Digital Production Platform' (DPP), l'usine en mode 'cloud' que le constructeur automobile allemand a développé avec le géant américain de l'Internet afin de soutenir son outil de production industrielle.



Dans un communiqué, VW explique avoir fait de la 'DPP', avec l'aide d'AWS, un maillon numérique 'clé' reliant les prises de commandes, la logistique et la fabrication, assurant une circulation fluide des données sur l'ensemble de la chaîne de valeur.



A ce jour, 43 sites du groupe en Europe ainsi qu'en Amérique du Nord et du Sud, sur les 144 usines que compte Volkswagen dans le monde, sont déjà connectés à la plateforme.



Volkswagen souligne que la disponibilité et la capacité de montée en charge d'AWS lui permettent d'héberger des systèmes critiques de production dans le 'cloud' et de réduire ainsi le risque d'arrêt de ses lignes.



Dans la nouvelle phase de développement, il est prévu que le constructeur mette l'accent sur les véhicules définis par logiciel (SDV), dont les fonctionnalités pourront être gérées et mises à jour via des solutions numériques sur la DPP, appelée à un rôle central dans le déploiement de ses logiciels directement lors de la phase de production.



Volkswagen dit désormais recourir à plus de 1.200 applications d'intelligence artificielle dans l'ensemble de ses activités, bien au-delà de la production: grâce à Amazon SageMaker, le constructeur entraîne des modèles et développe des cas d'usage en vision industrielle pour améliorer le contrôle qualité et réduire les coûts.



Ces applications incluent également des initiatives liées à la durabilité. Au sein de son usine de Pozna (Pologne), l'IA permet d'optimiser la consommation d'électricité, ce qui a eu pour effet d'entraîner une baisse de 12% des coûts énergétiques et une réduction des émissions de CO2.





