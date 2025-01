Volkswagen: partenariat dans les chargeurs avec XPeng information fournie par Cercle Finance • 06/01/2025 à 11:34









(CercleFinance.com) - Le fabricant chinois de véhicules électriques intelligents XPeng a annoncé lundi la signature d'un protocole d'accord dans les bornes de recharge avec le géant automobile allemand Volkswagen.



Aux termes de cette collaboration stratégique, les deux partenaires comptent déployer ensemble l'un des réseaux de bornes de recharge ultra-rapide les plus vastes de la Chine.



L'objectif est de proposer à terme plus de 20.000 chargeurs qui seront exploités par les deux groupes dans 420 villes du pays et accessibles à la fois aux clients de XPeng et VW.



Il s'agit de la quatrième étape de leur coopération de long terme, qui englobait jusqu'ici des éléments principalement technologiques.



Créé en 2014 à Canton (Chine), XPeng dispose désormais de bureaux à Amsterdam et dans la Silicon Valley et cote sur les Bourses de New York et de Hong Kong.





Valeurs associées VOLKSWAGEN VZ 88,06 EUR XETRA +1,43%