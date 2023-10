Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen: organise son réseau de production en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 02/10/2023 à 12:11









(CercleFinance.com) - Volkswagen a annoncé vendredi dernier préparer l'avenir de son réseau de production en Allemagne. Le Directoire du Groupe a ainsi informé le Conseil de surveillance du Groupe de ses plans d'allocation de véhicules pour la marque jusqu'en 2028.



'Nous regroupons systématiquement dans nos usines les véhicules de toutes les marques basés sur la même architecture. Ce faisant, nous économisons d'importants investissements dans l'intégration de différentes architectures de véhicules', indique Christian Vollmer, Membre du directoire de la marque Volkswagen.



Outre l'ID.3, dont la montée en puissance est prévue en 2023, l'usine de Wolfsburg présentera un deuxième modèle électrique. À partir de 2026, un SUV entièrement électrique destiné au segment A à fort volume devrait sortir des chaînes de montage en grand nombre.



Le taux d'utilisation élevé de l'usine sera également assuré par la production du best-seller Golf et de la nouvelle génération du Tiguan.



À partir de 2025, le modèle successeur du Tiguan Allspace sera également produit dans l'usine principale. Lors de la planification de l'affectation des usines, il a été décidé qu'il n'était pas nécessaire de construire une usine supplémentaire à Wolfsburg Warmenau.



En revanche, les nouveaux modèles électriques exploités sur l'architecture SSP (scalable Systems Platform), qui seront introduits à la fin de la décennie, seront intégrés dans les structures existantes et modernisées de l'usine principale.



L'usine d'Osnabrück devrait également poursuivre le partenariat avec Porsche en plus de la production des véhicules thermiques Arteon et T-Roc Cabriolet.



La planification précédente reste valable pour tous les autres sites allemands et internationaux de la marque Volkswagen.





