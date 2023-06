Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen: nouveau procédé pour les batteries PowerCo information fournie par Cercle Finance • 16/06/2023 à 14:33









(CercleFinance.com) - Volkswagen annonce aujourd'hui que sa filiale dédiée à la fabrication de batteries, PowerCo SE, prévoyait d'introduire un tout nouveau processus de fabrication dans ses usines de production de cellules de batterie en Europe et en Amérique du Nord.



' La nouvelle technologie augmentera considérablement l'efficacité et la durabilité de la production de cellules de batterie en volume ', souligne Volkswagen.



L'idée de PowerCo est de parvenir à industrialiser le procédé dit de revêtement à sec. Cette technologie permet une diminution de la consommation d'énergie d'environ 30%.



En collaboration avec le spécialiste allemand des machines d'impression Koenig & Bauer AG, PowerCo poursuivra le développement et l'industrialisation du procédé de revêtement à sec.



' Notre objectif est d'établir une production industrielle de batteries durables et abordables ', résume Thomas Schmall, membre du conseil d'administration du groupe pour la technologie chez Volkswagen AG et président du conseil de surveillance de PowerCo SE.







Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris +0.76% VOLKSWAGEN VZ XETRA -0.75%