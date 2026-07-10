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Volkswagen n'a pas convaincu avec son "Plan d'Avenir"
information fournie par AOF 10/07/2026 à 10:21

(Zonebourse.com) - Volkswagen parvient à s'afficher en légère hausse à la Bourse de Francfort ( 0,62%, à 71,96 euros) après deux replis consécutifs. Plusieurs analystes réagissent à la réunion du conseil de surveillance du groupe allemand qui s'est tenue hier.

Oddo BHF signale qu'un "Plan d'Avenir" axé sur la réduction de la complexité, l'amélioration de l'efficacité du capital et l'alignement des capacités de production sur une demande de marché plus faible a été dévoilé. Les analystes insistent sur le fait que la communication de l'entreprise a évité toute référence à des fermetures d'usines, des suppressions d'emplois supplémentaires, des réductions d'investissement ou à une restructuration de la gouvernance.

Le broker indique toutefois que cette réunion a confirmé l'avis de la direction selon lequel les mesures de restructuration précédemment convenues sont insuffisantes au vu de la détérioration des conditions en Chine, de l'augmentation des pressions liées aux tarifs douaniers et d'une rentabilité structurellement faible. Parmi les mesures concrètes dévoilées par Volkswagen, il y a notamment un plan pour réduire jusqu'à 50% la gamme de modèles du groupe en se concentrant sur les segments les plus attractifs.

Oddo BHF reste à neutre sur le titre VW avec un objectif de cours de 95 euros.

De son côté, DZ Bank, vise également 95 euros avec un avis à conserver. Les analystes de la banque allemande estiment que le communiqué relatif au plan stratégique contient peu d'éléments nouveaux. Les analystes notent également l'absence de référence sur les spéculations portant sur des suppressions d'emplois ou d'éventuelles fermetures d'usines.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 10/07/2026 à 10:21:00.

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