Volkswagen-Les ventes augmentent légèrement au T3, portées par l'Europe et les VE
information fournie par Reuters 10/10/2025 à 12:16

BERLIN, 10 octobre - Volkswagen VOWG.DE a fait état vendredi d'une augmentation de 1% de ses livraisons mondiales au troisième trimestre, les nouveaux modèles ayant favorisé les ventes en Europe de l'Ouest.

Les ventes en Europe et Amérique du Sud ont permis au constructeur automobile allemand de contrer la pression de la Chine et des États-Unis, a déclaré Marco Schubert, membre du comité exécutif élargi du groupe pour les ventes, dans un communiqué.

Les livraisons du groupe en Chine sont affichées en baisse de 7% sur le trimestre.

Les livraisons de véhicules électriques (VE) à batterie sont elles en hausse de 33,1% entre juillet et septembre, pour atteindre 252.100 véhicules.

En Europe et Amérique du Nord, les livraisons de VE de Volkswagen affichent respectivement une hausse de 60% et 213,5% tandis qu'elles sont en recul de 55% en Chine.

Marco Schubert a expliqué que cela était lié aux conditions de marché variables dans ces trois régions.

La division Porsche AG de Volkswagen a enregistré une baisse de 26% de ses ventes en Chine au cours des neuf premiers mois de l'année, a annoncé jeudi le constructeur de voitures de sport.

Le groupe a revu ses prévisions à la baisse en septembre et a déclaré qu'il subirait une perte de 5,1 milliards d'euros en raison des plans de Porsche AG visant à retarder le lancement de modèles entièrement électriques en raison de la faiblesse de la demande, de la pression exercée par un marché chinois difficile et des tarifs douaniers américains.

(Rédigé par Bernadette Hogg et Ilona Wissenbach, version française Etienne Breban, édité par Kate Entringer)

Résultats d'entreprise

