Volkswagen-Les droits de douane ont déjà coûté des milliards au groupe, dit le président du directoire
information fournie par Reuters 08/09/2025 à 09:41

Les droits de douane américains ont coûté plusieurs milliards d’euros à Volkswagen

VOWG_p.DE , le plus grand constructeur automobile européen, a déclaré lundi son président du directoire, ajoutant que sa marque phare, Porsche P911_p.DE , se trouvait prise dans un "sandwich" entre les droits de douane et la faiblesse du marché chinois.

"Jusqu'à présent, cette situation nous coûte plusieurs milliards d'euros sur notre bilan cette année", a indiqué Oliver Blume à Reuters lors du salon de l'automobile IAA de Munich.

Comme ses concurrents, Volkswagen attend toujours une réduction des droits de douane américains sur les importations automobiles à 15%, contre 27,5% actuellement, ce qui toucherait fortement ses marques Porsche et Audi, produites hors des États-Unis.

Oliver Blume a déclaré qu'il était crucial de suivre l’évolution future de la situation tarifaire, soulignant également les discussions que le constructeur automobile mène avec le gouvernement américain au sujet des allègements fiscaux pour les investissements prévus.

Cela inclut une éventuelle usine de production locale pour Audi, une décision qui devrait être prise d'ici la fin de l'année.

Oliver Blume, qui est également président du directoire de Porsche, a déclaré que le groupe se trouvait, plus que tout autre constructeur, dans une "position de sandwich", ses deux principaux marchés, la Chine et les États-Unis, étant soit en ralentissement, soit frappés par des droits de douane.

(Reportage Christoph Steitz et Louisa Off, avec la contribution d'Ayhan Uyanik, version française Elena smirnova, édité par Augustin Turpin)

