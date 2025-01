Volkswagen: les analystes optimistes sur les résultats 2024 information fournie par Cercle Finance • 23/01/2025 à 15:57









(CercleFinance.com) - L'action Volkswagen signe l'une des plus fortes progressions de l'indice DAX jeudi à Francfort, plusieurs analystes se montrant optimistes concernant les résultats annuels 2024 à paraître du groupe automobile allemand.



Vers 15h40, le titre gagne 1,6% alors que le DAX avance de 0,4% au même instant, ce qui lui permet de revenir à des plus hauts depuis le mois de septembre dernier.



Dans une note diffusée dans la matinée, les équipes de Stifel saluent la tonalité positive de la réunion organisée hier par VW avec la communauté financière afin de faire le point sur l'exercice 2024.



'Le quatrième trimestre s'est révélé être le plus solide de l'année en termes de volumes et cette dynamique devrait perdurer en 2025', souligne le bureau d'études.



Au vu des chiffres de livraisons solides publiées en dehors de la Chine sur les trois derniers mois de l'année, Stifel dit s'attendre à ce que le chiffre d'affaires et les résultats de quatrième trimestre soient robustes.



'WW considère même que consensus pourrait paraître un peu prudent', indique Stifel.



Son équipe de direction a ainsi confirmé l'objectif d'un résultat opérationnel de l'ordre de 18 milliards d'euros en 2024, alors que le consensus s'établit lui à 17,6 milliards.



'Nous pensons que le groupe pourrait déclarer anticiper une légère hausse de son chiffre d'affaires en 2025', ajoutent de leur côté les analystes de HSBC.



Volkswagen doit publier ses résultats annuels 2024 et présenter ses perspectives pour 2025 le 11 mars prochain.





