Volkswagen: le Tayron obtient 5 étoiles au test Euro NCAP information fournie par Cercle Finance • 23/05/2025 à 15:40









(CercleFinance.com) - Volkswagen a annoncé que son Tayron avait obtenu la note maximale de 5 étoiles lors des tests de sécurité de l'organisme Euro NCAP.



Cette distinction met en valeur la qualité des équipements de sécurité fournis de série sur le SUV ainsi que les exigences élevées de la marque en matière de protection.



L'évaluation du Tayron a porté sur quatre catégories : la protection des occupants adultes, la protection des jeunes passagers, la protection des usagers vulnérables de la route (notamment les piétons et les cyclistes), ainsi que les systèmes d'aide à la conduite et de prévention des accidents.





Valeurs associées VOLKSWAGEN VZ 93,700 EUR XETRA -2,80%