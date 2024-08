Volkswagen: le bénéfice net baisse au deuxième trimestre, plombé par la baisse des ventes et la hausse des coûts

Le premier groupe automobile européen Volkswagen a publié jeudi un bénéfice net en baisse au deuxième trimestre, plombé par le recul de ses ventes de véhicules, l'augmentation des coûts fixes et des dépenses non opérationnelles.

( AFP / RONNY HARTMANN )

Le constructeur allemand a dégagé un bénéfice net de 3,63 milliards d'euros, en baisse de 4,2% sur un an, et une marge opérationnelle des ventes de véhicules de 6,3% "encore trop faible" par rapport à ses attentes, a déclaré le groupe aux dix marques dans un communiqué.

Son chiffre d'affaires, de 83,3 milliards d'euros, a augmenté de 4,1% sur un an grâce à "un fort développement commercial" de son activité dédiée aux services financiers.

Mais son activité automobile a subi la baisse de ventes de ses véhicules. D'avril à juin, le Volkswagen a livré 2,2 millions de véhicules dans le monde, soit 3,8% de moins qu'au cours de la même période en 2023.

Ses ventes de ses voitures de sport Porsche et Audi, qui permettent de dégager les meilleurs marges, ont fondu de 9,6% et de 11,3% respectivement.

La croissance en Amérique du Nord (+8%) et en Amérique du Sud (+15%), n'a pas réussi à compenser totalement la baisse de 19% des ventes en Chine, son marché national principal, où il a réalisé près d'un tiers de ses ventes.

A cela, se sont rajouté des facteurs non opérationnels, "en particulier des provisions imprévues pour le programme d'indemnités de départ", "la hausse des coûts fixes et des dépenses liées à la déconsolidation de VW Bank Russia et à la fermeture d'une partie de l'activité turbines à gaz de MAN Energy Solutions", a indiqué le groupe.

Face à ces charges, le groupe avait annoncé début juillet réviser son objectif de marge opérationnelle, visant désormais une marge entre 6,5% et 7%, contre 7 à 7,5% précédemment.

Pénalisé par une faible rentabilité en comparaison de ses concurrents, le premier constructeur européen a lancé l'an dernier un plan de transformation destiné à réaliser 10 milliards d'euros d'économies et parvenir à une marge opérationnelle comprise entre 9 et 11% d'ici 2030.

Volkswagen a confirmé sa prévision de chiffre d'affaires pour l'année, prévoyant une augmentation de 5% sur un an.

Mais pour atteindre ces objectifs, le groupe devra faire "des efforts considérables sur le plan des coûts au cours du second semestre de l'année", a déclaré Arno Antlitz, le directeur financier du groupe.