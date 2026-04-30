Volkswagen-Le bénéfice au T1 en baisse de 14% sur un an

Volkswagen VOWG.DE a fait état jeudi d'une baisse surprise de 14% de son bénéfice d'exploitation au début de l’année, pénalisé par les pressions liées aux droits de douane, les incertitudes géopolitiques et la vive concurrence des marques chinoises.

Le constructeur automobile allemand, qui comprend notamment les filiales Porsche P911_p.DE et Audi, a fait état d’un bénéfice d’exploitation de 2,5 milliards d'euros pour le premier trimestre.

Les analystes tablaient sur un résultat globalement stable à 2,9 milliards d'euros, selon un consensus établi par Visible Alpha.

Le président du directoire de Volkswagen, Oliver Blume, s'est engagé à poursuivre les mesures d'austérité au sein du groupe, qui a absorbé des milliards de coûts liés aux droits de douane tout en faisant face à une faible demande en Chine et aux États-Unis.

Environ 50.000 emplois doivent être supprimés au sein du groupe en Allemagne d'ici 2030.

L'entreprise basée à Wolfsburg a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel de 75,7 milliards d'euros, en baisse de 2,5% et inférieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 77,6 milliards d'euros.

Cela s'est traduit par une marge opérationnelle de 3,3% au premier trimestre. L'entreprise prévoit une marge opérationnelle entre 4 et 5,5% en 2026, après 2,8% en 2025.

(Rédigé par Rachel More,version française Elizaveta Zhuravleva, édité par Augustin Turpin)