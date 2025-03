Volkswagen: lancement du T-Roc Cabriolet en édition limitée information fournie par Cercle Finance • 11/03/2025 à 16:16









(CercleFinance.com) - Volkswagen annonce le lancement du T-Roc Cabriolet 'Edition Karmann'. Destiné aux amateurs, ce modèle est proposé en édition limitée est équipé de nombreux systèmes d'aide à la conduite. 101 exemplaires seront disponibles en France.



Le T-Roc Cabriolet 'Edition Karmann' est équipé d'un moteur essence 1.5 TSI de 150 ch (110 kW) associé à la boite automatique à double embrayage DSG7.



Il sera disponible uniquement sur stock dans le réseau Volkswagen.







