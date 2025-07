Volkswagen: lance une série limitée de l'ID.3 GTX information fournie par Cercle Finance • 09/07/2025 à 16:20









(CercleFinance.com) - Volkswagen annonce que son show car ID.3 GTX FIRE+ICE sera produit en série sous la forme d'une édition spéciale limitée à 1 990 exemplaires, désormais disponible à la commande.



Développé en partenariat avec la marque munichoise de vêtements de sport haut de gamme BOGNER FIRE+ICE, ce modèle rend hommage à la célèbre Golf Fire and Ice des années 1990.



L'ID.3 GTX FIRE+ICE se distinguera par une teinte exclusive Ultraviolet métallisé, des jantes Locarno de 20 pouces et des détails stylistiques évoquant le feu et la glace.



Proposée en deux motorisations électriques, 210 kW (286 ch) et 240 kW (326 ch), elle offre jusqu'à 591 km d'autonomie WLTP et un couple maximal de 545 Nm. La version la plus puissante atteint 100 km/h en 5,7 secondes. L'intérieur bicolore s'inspire des collections BOGNER avec des sièges matelassés 'façon doudoune'.





