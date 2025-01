Volkswagen: la Polo soufflera sa 50e bougie en 2025 information fournie par Cercle Finance • 06/01/2025 à 16:43









(CercleFinance.com) - Volkswagen annonce que la Polo, modèle emblématique de la marque, soufflera ses 50 ans cette année



Depuis son lancement en 1975, la Polo s'est vendue à plus de 20 millions d'exemplaires en six générations.



Reconnue pour sa mobilité abordable, son design intemporel et ses innovations technologiques, la Polo s'est imposée comme une référence dans la catégorie des petites voitures.



Le constructeur rapporte que chaque génération a apporté des avancées significatives, notamment en termes de sécurité, connectivité et confort, avec des équipements souvent issus de segments supérieurs. La Polo a également marqué le sport automobile avec des victoires en rallye mondial.



Volkswagen Classic mettra en avant des modèles historiques lors d'événements dédiés, notamment au Bremen Classic Motorshow en 2025, célébrant ainsi l'évolution et le succès durable de cette citadine iconique.





