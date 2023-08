Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Volkswagen: l'UE approuve le rapprochement Scania/sennder information fournie par Cercle Finance • 21/08/2023 à 12:45

(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir autorisé la création d'une nouvelle entreprise commune par Scania CV AB ('Scania') de Suède et sennder Techologies GmbH ('sennder') d'Allemagne.



Scania, qui fait partie du groupe Volkswagen, est un développeur et fabricant mondial de camions et d'autobus, notamment électriques.

sender est un transitaire routier numérique qui propose une large gamme de services de chargement complet de camions aux expéditeurs à travers l'Europe.



L'entreprise commune fournira des véhicules électriques à batterie pour poids lourds (BEV) sur la base d'un modèle de paiement à l'utilisation, ainsi que des services numériques, physiques et commerciaux associés.

Dans un premier temps, elle sera active en Allemagne et plus tard, elle déploiera ses services dans d'autres pays européens.