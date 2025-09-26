Volkswagen Group France nomme un nouveau Directeur de la marque VW
information fournie par Zonebourse 26/09/2025 à 09:51
Volkswagen Group France annonce la nomination de Sylvain Charbonnier au poste de Directeur de la marque Volkswagen à compter du 1er octobre 2025. Il succède à Dorothée Bonassies, en fonction depuis janvier 2024 et auparavant Directrice de la marque Skoda entre 2018 et 2024.
Entré chez Renault en 1989, Sylvain Charbonnier a occupé divers postes en vente, distribution et après-vente, avec des responsabilités en France, aux Pays-Bas, en Autriche et en Allemagne. En 2014, il a rejoint Volkswagen Group, où il a dirigé l'après-vente en France, puis exercé des fonctions internationales en Allemagne et au Royaume-Uni.
Depuis 2021, il était Directeur Après-Vente 'Core Brands' pour Volkswagen Group UK.
