Volkswagen Group annonce des résultats et un dividende en baisse
information fournie par Zonebourse 10/03/2026 à 08:33

Au quatrième trimestre, Volkswagen Group a vu ses ventes reculer de 5,1%, à 2,441 millions d'unités, portant le repli sur l'ensemble de l'année à -0,2%, pour un total de 9,037 millions de véhicules écoulés.

Au niveau du chiffre d'affaires, il s'est affaissé de 4,7%, à 83,245 milliards d'euros sur les trois derniers mois de l'année. Sur l'exercice 2025, il recule de 0,8%, à 324,656 milliards d'euros. Parallèlement, le résultat opérationnel a fondu de 44,6%, à 3,46 milliards d'euros entre octobre et décembre, et de 53,5%, à 8,868 milliards d'euros sur l'ensemble de l'année.

Le groupe va proposer le versement d'un dividende de 5,26 euros par action privilégiée et de 5,20 euros par action ordinaire au titre de l'exercice 2025, soit une baisse de 17% par rapport aux chiffres de l'année précédente.

Pour 2026, Volkswagen Group table sur un chiffre d'affaires compris entre 0 et 3%, pour une marge opérationnelle qui devrait se situer entre 4 et 5,5%, contre 2,8% en 2025.

En ce qui concerne sa division automobile, l'entreprise table sur un taux d'investissement compris entre 11 et 12% sur l'exercice en cours. Quant au flux de trésorerie net, il devrait s'établir entre 3 et 6 milliards d'euros.

Le géant de l'automobile allemand compte faire face à des défis : l'environnement macro-économique, les incertitudes liées aux restrictions du commerce international et aux tensions géopolitiques, l'intensification de la concurrence, la volatilité du marché des matières premières de l'énergie et des changes, ainsi que les exigences des réglementations sur les émissions.

