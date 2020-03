Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen évoque une timide reprise des ventes en Chine post-coronavirus Reuters • 31/03/2020 à 11:03









VOLKSWAGEN ÉVOQUE UNE TIMIDE REPRISE DES VENTES EN CHINE POST-CORONAVIRUS FRANCFORT (Reuters) - Volkswagen s'attend à voir les ventes d'automobiles quadrupler en mars en Chine - premier marché mondial - évoquant une reprise après le coup porté par l'épidémie de coronavirus qui a émergé en décembre dans ce pays. "Nous sommes prudemment optimistes sur le fait que les effets les plus sévères de la crise seront derrière nous dans deux ou trois mois", a déclaré Stephan Woellenstein, qui dirige les activités chinoises du constructeur automobile allemand. Selon lui, la demande reste limitée, même s'il s'attend à voir les ventes de véhicules passer de 250.000 en février à un million en mars. Le constructeur allemand se prépare à accroître progressivement la capacité de ses usines chinoises. Deux sites - Changsha (province de Hunan) et Urumqi (province de Xinjiang) - sont encore fermés mais la production a déjà repris dans 22 usines. "Il y a de plus en plus de signes que l'activité reprend. (...) L'espoir revient sur le marché chinois", a déclaré Stephan Woellenstein. "Nous supposons que cette reprise va continuer et que nous évoluerons en 2021 dans un environnement de marché revenu à la normale", a-t-il ajouté. Pour l'année 2020, Volkswagen table sur un recul compris entre 3% et 15% sur le marché chinois mais le groupe a malgré tout confirmé sa volonté d'investir plus de quatre milliards d'euros cette année en Chine, près de 40% de ce montant étant affecté aux véhicules électriques. Volkswagen prévoit de vendre 1,5 million de voitures électriques chaque année en Chine d'ici à 2025. (Christoph Steitz, version française Myriam Rivet, édité par Blandine Hénault)

