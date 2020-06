Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen étudie un possible rachat d'Europcar - sources Reuters • 24/06/2020 à 00:25









NEW YORK, 24 juin (Reuters) - Volkswagen AG VOWG_p.DE est en discussion avec Europcar Mobility Group EUCAR.PA pour acquérir la société française de location de véhicules, a-t-on appris mardi de sources proches du dossier. Europcar a été mis en difficulté par les conséquences de la pandémie de coronavirus, qui a pesé sur les déplacements et mis à mal le secteur de la location d'automobiles. L'entreprise a obtenu début mai un prêt de 220 millions d'euros garanti à 90% par l'Etat français. Le projet, s'il se concrétise, marquerait un virage à 180° pour Volkswagen, qui avait cédé Europcar à la firme d'investissement Eurazeo EURA.PA en 2006 pour 3,3 milliards de dollars. Selon ces sources, Volkswagen est entré en contact avec Europcar pour exprimer son intérêt. Les discussions n'en sont qu'à un stade préliminaire et un accord est loin d'être assuré compte tenu de l'impact financier de l'épidémie de coronavirus sur Europcar, ajoutent ces sources. Europcar, à la capitalisation boursière de 390 millions d'euros et dont la dette nette était supérieure à un milliard d'euros à fin mars, a aussi attiré l'intérêt de plusieurs fonds d'investissement, dont Apollo Global Management APO.N , précisent ces sources. Volkswagen, Apollo et Eurazeo, qui détient actuellement près de 30% du capital d'Europcar, ont refusé de faire le moindre commentaire. (Greg Roumeliotis avec Pamela Barbaglia à Londres et Gwénaëlle Barzic à Paris version française Henri-Pierre André)

