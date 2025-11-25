 Aller au contenu principal
Volkswagen étoffe ses capacités R&D en Chine avec un centre de tests complet à Hefei
information fournie par Zonebourse 25/11/2025 à 15:10






Volkswagen Group annonce que sa filiale en Chine, le VCTC (Volkswagen Group China Technology Company), a achevé ses ateliers de tests au sein de son centre technologique de Hefei (Chine), permettant pour la première fois de développer et valider entièrement de nouvelles plateformes hors d'Allemagne.

Le site regroupe plus de 100 laboratoires sur 100 000 m², couvrant intégration logiciel-matériel, validations batterie et groupe motopropulseur, ainsi que tests véhicule complet. Selon Oliver Blume, CEO du groupe, cette initiative rendra Volkswagen 'plus rapide et plus proche de ses clients'

Le VCTC devient ainsi le principal hub R&D du groupe hors Allemagne, dédié aux véhicules électriques, intelligents et connectés, et joue un rôle clé dans la stratégie 'In China for China'.

Le centre accélère le déploiement de l'architecture électronique China Electronic Architecture (CEA), réduisant les cycles de développement de 30% et les coûts de certains projets jusqu'à 50%, estime le constructeur. Des capacités renforcées en tests batterie, endurance, compatibilité électromagnétique et simulations environnementales complètent cet écosystème destiné à soutenir le développement local et l'export.






Valeurs associées

VOLKSWAGEN VZ
96,540 EUR XETRA +1,03%
