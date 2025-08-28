Volkswagen étend son partenariat avec Amazon cloud pour réduire les coûts grâce à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Volkswagen VOWG_p.DE a prolongé de cinq ans son partenariat "factory cloud" avec Amazon Web Services, a annoncé jeudi le constructeur automobile allemand, alors qu'il déploie l'utilisation de l'intelligence artificielle pour améliorer la production et réduire les coûts.

L'entreprise s'est associée à l'unité de services informatiques en nuage d'Amazon.com AMZN.O pour créer une plateforme de production numérique, ou DPP, qui, selon Volkswagen, est déjà utilisée dans 43 sites en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud.

À l'échelle mondiale, Volkswagen compte plus de 114 sites de production.

"Notre ambition est de devenir un moteur technologique mondial pour l'industrie automobile. À cette fin, nous numérisons et mettons en réseau notre entreprise dans tous les domaines", a déclaré Hauke Stars, directeur général de Volkswagen pour les technologies de l'information, dans un communiqué.

Les usines Volkswagen connectées à la plateforme cloud peuvent fonctionner plus efficacement, par exemple en optimisant l'interaction de processus complexes dans l'assemblage des véhicules, selon le communiqué.

L'entreprise, qui fait l'objet d'une révision majeure pour réduire les coûts, estime que ces systèmes permettront à moyen terme de réaliser des économies de plusieurs dizaines de millions d'euros à l'échelle du groupe.