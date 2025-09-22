Volkswagen et Connected Cars scellent un partenariat dans les utilitaires connectés
information fournie par Zonebourse 22/09/2025 à 11:50
L'accord doit permettre d'augmenter la disponibilité des véhicules, de réduire les pannes imprévues et d'améliorer la productivité des parcs automobiles professionnels. Les clients bénéficieront d'une gestion optimisée grâce aux mises à jour à distance et au suivi continu de l'état du parc.
Le déploiement commencera sur des marchés stratégiques avant une extension à l'ensemble des régions concernées dans un horizon de cinq ans. Selon Jesper Hill-Kjærsgaard, CEO de Connected Cars, cette coopération constitue 'une étape décisive pour les services dédiés aux véhicules connectés'.
Valeurs associées
|90,080 EUR
|XETRA
|-7,40%
A lire aussi
-
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite
-
Des insurgés liés au groupe État islamique ont attaqué lundi matin la ville portuaire mozambicaine de Mocimboa da Praia où ils ont décapité des civils, ont indiqué à l'AFP un responsable militaire local et plusieurs habitants. Il s'agit de la deuxième attaque ce ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite
-
Plusieurs responsables de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) doivent s'exprimer dans les prochains jours, notamment le président de la banque centrale Jerome Powell mardi et le nouveau gouverneur Stephen Miran lundi, après la baisse des ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer