Volkswagen envisage de partager la capacité de ses usines européennes avec des partenaires chinois, selon son directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur les partenaires chinois au paragraphe 2, des précisions sur les considérations au paragraphe 4,)

Volkswagen VOWG_p.DE pourrait commercialiser sur le marché européen ses voitures développées en Chine, voire partager ses capacités de production en Europe avec des partenaires chinois, a déclaré jeudi le directeur général Oliver Blume aux analystes après la présentation des résultats trimestriels.

Volkswagen compte trois partenaires de coentreprise en Chine — SAIC 600104.SS , FAW SASACJ.UL et JAC ANHUI.UL — et détient une participation dans la start-up chinoise de véhicules électriques Xpeng 9868.HK , dont aucun ne dispose actuellement de capacités de production en Europe.

M. Blume a déclaré que la société allait vérifier "s'il existe des opportunités pour nos partenaires chinois en Europe" afin de faire face à la surcapacité des usines, minimisant les inquiétudes d'un analyste selon lesquelles cela pourrait faire le jeu des marques chinoises visant une plus grande part de marché en Europe. Il a indiqué que l'une des idées était de savoir si les plus grands constructeurs automobiles européens pourraient "ouvrir cette voie à des partenariats, peut-être avec nos partenaires en Chine".

Volkswagen examine également "quels produits chinois pourraient convenir au marché européen, en particulier dans les segments où nous ne sommes pas présents", a ajouté M. Blume.