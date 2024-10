Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Volkswagen: développe l'énergie solaire en Pologne information fournie par Cercle Finance • 01/10/2024 à 13:01









(CercleFinance.com) - Volkswagen fait savoir que vendredi dernier, son usine de Poznań (Pologne), a fonctionné entièrement à l'énergie solaire pour la première fois, grâce à une centrale solaire sur site qui a couvert 100 % de ses besoins en électricité.



Ce parc solaire, l'un des plus vastes d'Europe, comprend 25 000 panneaux solaires sur 22 hectares et a une capacité totale de 15,2 MW.



La ferme solaire, construite en deux phases avec Quanta Energy, devrait couvrir en moyenne 20 % des besoins électriques de l'usine tout au long de l'année.



Ce site, qui produit notamment le Volkswagen Crafter, s'inscrit dans les efforts du groupe pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2040.



Les usines polonaises, qui utilisent déjà exclusivement de l'énergie verte depuis 2019, prévoient d'autres projets d'énergies renouvelables, notamment une nouvelle ferme solaire de 3,1 MW et l'installation d'éoliennes.





