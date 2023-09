Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen: deux nominations chez Europcar information fournie par Cercle Finance • 06/09/2023 à 13:43









(CercleFinance.com) - Europcar Mobility Group, filiale de Volkswagen, annonce la nomination de Claire Charbit en tant que directrice de la stratégie et de la transformation, et de Stéphane Crasnier en tant que directeur de la flotte.



Ces 15 dernières années, Claire Charbit a occupé plusieurs postes au sein d'Air France, dont directrice de la transformation. Depuis juillet 2018, Stéphane Crasnier était président d'Alphabet France, troisième loueur longue durée multimarques du marché français.



Tous les deux rejoignent le comité exécutif du groupe de services de mobilité. Leur nomination fait suite à l'arrivée d'Alain Favey en tant que nouveau président directeur général d'Europcar, en juin dernier.





Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris +0.76% VOLKSWAGEN VZ XETRA -0.94%