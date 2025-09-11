Volkswagen : Deutsche Bank reste optimiste

(AOF) - Volkswagen (-0,86 %, à 100,52 euros) se dirige vers un troisième repli consécutif. Pourtant, les retours des analystes de Deutsche Bank, après des réunions entre les investisseurs et le géant allemand en marge du salon automobile de Munich, sont plutôt positifs. Volkswagen a indiqué que sa stratégie était en bonne voie et que sur l’ensemble de son portefeuille et de ses marques, de nombreux nouveaux modèles étaient en développement, ce qui devrait générer une forte dynamique de croissance dans les années à venir.

En outre, contrairement à ses concurrents, le constructeur automobile multi-marques affirme que son carnet de commandes est solide cette année, avec 2,2 millions de commandes en Europe de l'Ouest à fin août.

Parallèlement, le groupe a précisé avoir noué des partenariats stratégiques, notamment dans le développement de logiciels et sur le marché chinois, afin d'optimiser ses investissements.

Enfin, Volkswagen indique que les initiatives de baisse des coûts comprennent des réductions de personnel et de capacité, ainsi que des cessions d'actifs, ce qui devrait contribuer à la rentabilité et aux flux de trésorerie.

Face à ces commentaires plutôt encourageants dévoilés par les analystes de la Deutsche Bank, ces derniers ont confirmé leur recommandation à l'Achat du titre Volkswagen avec un objectif de cours de 125 euros, ce qui laisse un potentiel de hausse d'environ 24 % par rapport à la clôture de mercredi.

AOF - EN SAVOIR PLUS