Volkswagen: désigné constructeur auto 'le plus innovant' information fournie par Cercle Finance • 07/07/2025 à 10:25









(CercleFinance.com) - Volkswagen Group annonce que l'institut allemand Center of Automotive Management (CAM) lui a décerné le prix ' AutomotiveINNOVATIONS 2025 ', consacrant le groupe automobile 'le plus innovant au monde'.



Le constructeur de Wolfsburg a surpassé la concurrence européenne et chinoise parmi 30 entreprises évaluées pour leur capacité d'innovation.



















Volkswagen Véhicules Particuliers a été élue marque à fort volume la plus innovante, tandis qu'Audi a obtenu le titre de marque premium la plus innovante.



Le jury du CAM a notamment salué les nombreuses technologies de pointe développées dans l'électromobilité et la connectivité, telles que la nouvelle motorisation de l'ID.3 GTX offrant 604 km d'autonomie WLTP et les mises à jour à distance améliorant la recharge et la navigation intelligente.























