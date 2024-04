Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Volkswagen: des ambitions élevées pour la Chine information fournie par Cercle Finance • 24/04/2024 à 15:35









(CercleFinance.com) - Volkswagen Group a détaillé mercredi sa stratégie visant à partir à la conquête de la Chine, qui est aujourd'hui son deuxième marché derrière l'Allemagne.



Le géant automobile explique qu'il compte être en mesure de rivaliser d'ici à 2026 avec les constructeurs locaux de véhicules 'compact' d'entrée de gamme, un segment appelé à représenter à terme plus de la moitié du marché.



Pour cela, VW explique vouloir s'appuyer sur une plateforme locale baptisée 'CMP' censée lui permettre de réduire ses coûts dans l'électrique et l'électronique de 40%, grâce notamment à une collaboration avec Xpeng dans les batteries.



Parallèlement, le recours à une architecture numérique développée au niveau local, dénommée 'CEA', devrait là encore lui permettre de réduire ses coûts dans le digital et d'accélérer le développement de produits.



A terme, Volkswagen souhaite porter son résultat opérationnel en Chine à plus de deux milliards d'euros d'ici à 2027 et à quelque trois milliards d'ici avant fin de la décennie.



Le constructeur prévoit de vendre environ quatre millions de véhicules en Chine à horizon 2030, soit une part de marché de l'ordre de 15%.





Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris +0.76% VOLKSWAGEN VZ XETRA -0.95%