Volkswagen dans le rouge au T3, affecté par Porsche

Volkswagen VOWG_p.DE a annoncé jeudi avoir enregistré une perte d'exploitation de 1,3 milliard d'euros au troisième trimestre, affecté par des coûts de plusieurs milliards d'euros liés aux droits de douane américains et par un revirement stratégique coûteux dans sa filiale Porsche P911_p.DE .

Le résultat, en baisse par rapport au bénéfice d'exploitation de 2,8 milliards d'euros enregistré un an plus tôt, est moins grave que la perte de 1,7 milliard d'euros prévue par les analystes, selon le consensus Visible Alpha.

Dans l'ensemble, les droits de douane ainsi que les coûts et les dépréciations liés à la refonte des produits chez Porsche ont entraîné des charges de 7,5 milliards d'euros pour Volkswagen entre janvier et septembre, tandis que la transition vers les véhicules électriques a également pesé sur la rentabilité, a déclaré le groupe.

Volkswagen est sous pression pour s'adapter à l'augmentation des droits d'importation américains qui devraient coûter au groupe jusqu'à 5 milliards d'euros cette année.

"Notre attention se portera – entre autres – sur l’utilisation ciblée de notre taille et sur l’exploitation encore plus efficace des synergies au sein du groupe", a déclaré le directeur financier Arno Antlitz.

Le groupe a maintenu ses prévisions, visant une marge d'exploitation annuelle de l'ordre de 2 à 3%, avec des recettes attendues autour du niveau de l'année précédente.

Le premier constructeur automobile européen a dû réduire ses perspectives à trois reprises cette année, d'abord pour absorber l'impact de la guerre commerciale du président américain Donald Trump, puis plus récemment à la suite de la correction de trajectoire chez Porsche, qui a également plongé dans le rouge au troisième trimestre.

(Rachel More, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)