Volkswagen: collaboration renforcée avec le canadien CGI information fournie par Cercle Finance • 17/02/2025 à 15:36









(CercleFinance.com) - Le groupe technologique canadien CGI a annoncé lundi avoir approfondi sa collaboration avec le groupe Volkswagen à travers le lancement d'une filiale dédiée aux projets de transformation numérique du constructeur automobile allemand.



Les deux partenaires disent avoir mis en place une nouvelle entité baptisée 'Marv1n' qui servira d'unité internationale de développement pour tous les projets de transformation numérique du groupe en soutien aux développeurs de Volkswagen.



L'objectif, avec ces ressources supplémentaires, est de développer de nouveaux logiciels et systèmes informatiques de façon plus rapide et efficace.



Cette annonce intervient alors que le groupe Volkswagen travaille à la modernisation de son écosystème informatique, qui vise à remplacer d'ici à 2026 des centaines de systèmes existants par de nouveaux développements moins nombreux, mais plus puissants et évolutifs dans toute l'entreprise.



Le tout est censé permettre d'accélérer les processus et de réduire les coûts d'exploitation liés aux technologies.





