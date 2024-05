Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Volkswagen: collaboration approfondie entre Audi et SAIC information fournie par Cercle Finance • 20/05/2024 à 14:17









(CercleFinance.com) - Audi, propriété du groupe Volkswagen, a annoncé lundi son intention d'approfondir sa collaboration avec le constructeur automobile chinois SAIC, avec lequel elle compte mettre en place une plateforme de développement de véhicules électriques spécialement destinée au marché chinois.



Avec le lancement de ce projet, baptisé 'Advanced Digitized Platform', les deux groupes disent vouloir mettre au point une nouvelle génération de véhicules connectés et intelligents.



La coopération prévoit la conception de trois nouveaux modèles de véhicules électriques sur les segments B (citadines) et C (compact), qui devraient être commercialisés dès 2025.



L'idée, d'après Audi, est en effet de permettre une réduction du temps de mise sur le marché des véhicules de plus de 30%.



Le marché chinois de l'électrique est aujourd'hui considéré comme le plus dynamique au monde.





