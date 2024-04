Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Volkswagen: chiffre d'affaires de 75,5 MdsE au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 30/04/2024 à 10:46









(CercleFinance.com) - Le groupe a réalisé 75,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires au 1er trimestre 2024, légèrement inférieur au 1er trimestre 2023 (76,2 milliards d'euros).



Le résultat d'exploitation s'inscrit à 4,6 milliards d'euros. Il est 20% en dessous de celui du 1er trimestre 2023 (5,7 milliards d'euros) avec une marge opérationnelle de 6,1%.



Le flux de trésorerie net est de -3,0 milliards d'euros dans la division automobile au 1er trimestre 2024 (contre 2,2 milliards d'euros). Le nombre de véhicules vendus est de 2,1 millions, en baisse de 2 % par rapport au 1er trimestre 2023.



L'Asie-Pacifique (+2%) et l'Amérique du Sud (+19%) enregistrent une croissance. En Europe, dans le reste du monde et en Amérique du Nord, les ventes ont baissé respectivement de 5 % et 10 %.



Le carnet de commandes de 1,1 million de véhicules reste stable par rapport à fin 2023, dont 160 000 véhicules électriques. Les prises de commandes de véhicules électriques ont presque doublé par rapport au 1er trimestre 2023.



Le groupe Volkswagen s'attend à ce que le chiffre d'affaires en 2024 dépasse de 5 % celui de l'année précédente. Le rendement opérationnel des ventes devrait se situer entre 7,0 et 7,5 %.



Le flux de trésorerie net de l'automobile pour 2024 devrait se situer entre 4,5 à 6,5 milliards d'euros. Les liquidités nettes de la division automobile devraient se situer entre 39 et 41 milliards d'euros en 2024.





