Volkswagen: bénéfices doublés au T3, perspectives révisées

(CercleFinance.com) - Volkswagen annonce que ses ventes au 3e trimestre ont atteint 78,8 milliards d'euros, en hausse de 11,6% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, le résultat opérationnel progresse de 14,9%, à 4,89 milliards d'euros et le bénéfice après impôts a plus que doublé en un an, passant de 2,13 à 4,34 milliards d'euros au 3e trimestre.



À la fin du troisième trimestre 2023, la réserve de commandes se maintenait à un niveau élevé de 1,4 million de véhicules rien qu'en Europe occidentale. La liquidité nette de la Division Automobile reste très solide à 36,7 milliards d'euros.



Si le retour d'exploitation sur chiffre d'affaires ressort à 6,2% au 3e trimestre (contre 6% un an plus tôt), le constructeur voit ce même chiffre se réduire sur les neuf premiers mois de l'année, passant de 8,6 à 6,9%.



' Dans l'ensemble, nous sommes sur une bonne voie et avons de nouveau augmenté les volumes de ventes et les revenus au troisième trimestre. Nous ne pouvons cependant pas être satisfaits de notre rentabilité qui, au troisième trimestre, n'a pas atteint nos objectifs ambitieux', a commenté Arno Antlitz, CFO & COO du groupe Volkswagen.



Côté perspectives, l'entreprise continue de prévoir que les livraisons aux clients se situeront entre 9 et 9,5 millions de véhicules en 2023 avec un CA en hausse de 10 à 15%.



En revanche, le constructeur indique que 'l'évolution future des marchés des matières premières reste imprévisible' et la société ne s'attend plus à pouvoir compenser ces effets de -2,5 milliards d'euros sur son résultat d'exploitation.



En conséquence, VW s'attend désormais à ce que le résultat d'exploitation pour l'ensemble de l'année 2023 se situe autour du niveau de l'année précédente avant éléments exceptionnels, qui était d'environ 22,5 milliards d'euros.





