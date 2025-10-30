Volkswagen bascule dans le rouge au T3, les droits de douane pèsent
Le résultat opérationnel est tombé à -1,3 milliard d'euros (mieux que la perte attendue de 1,65 milliard), contre un profit de 2,8 milliards un an plus tôt. Le constructeur évoque l'effet de charges exceptionnelles liées aux hausses de droits de douane aux États-Unis, à la dépréciation du goodwill et à la révision de la stratégie produit chez Porsche. La marge opérationnelle ressort néanmoins à -1,6%, contre -2,1% anticipé, souligne AlphaValue.
'La hausse des droits de douane et les effets négatifs sur les volumes qui en résultent pèsent sur nous à hauteur de 5 milliards d'euros sur l'ensemble de l'année', souligne ainsi Arno Antlitz, CFO & COO du groupe.
Le chiffre d'affaires trimestriel a progressé de 2,3% à 80,3 milliards d'euros, soutenu par des volumes de ventes en hausse de 4,5% à 2,22 millions de véhicules.
Le free cash flow de la division automobile s'est élevé à 3,1 milliards d'euros (consensus : 1,14 MdEUR), porté par une gestion des stocks efficace et une baisse des investissements (5,4 MdEUR, -16 % sur un an).
Volkswagen confirme pour l'année une marge opérationnelle comprise entre 2% et 3%, avec un chiffre d'affaires stable et un free cash flow automobile proche de l'équilibre.
'Le BPA s'établit à -0,96 EUR, au-dessus du consensus de -2,10 EUR', souligne Adrien Brasey, chargé du dossier chez AlphaValue. Il ajoute que les ajustements liés à l'avertissement sur résultats de Porsche et au report de la plateforme EV se sont révélés inférieurs de 400 MEUR aux attentes, à 4,7 MdEUR contre 5,1 MdEUR prévu, entraînant une légère surperformance. Le broker anticipe 'une réaction positive du marché'.
Le titre cédait toutefois près de 1% à Francfort après cette publication
