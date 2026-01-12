Volkswagen-Baisse des livraisons au T4 avec le ralentissement de la demande en Chine et aux USA

par Amir Orusov

Volkswagen VOWG_p.DE a enregistré une baisse de 4,9% des livraisons de véhicules au quatrième trimestre 2025 en raison d'une baisse de la demande en Amérique du nord et en Chine, a déclaré le constructeur automobile allemand lundi.

Le groupe a livré 2,38 millions de véhicules au cours du trimestre, contre 2,50 millions d'unités à la même période l'année précédente.

Alors que les livraisons en Europe de l'Ouest et en Europe centrale et de l'Est ont augmenté respectivement de 5,6% et de 5,9%, les ventes en Chine et en Amérique du nord ont chuté de 17,4%.

"La situation concurrentielle intense en Chine, ainsi que les droits de douane et l'arrêt des subventions aux véhicules électriques aux États-Unis, ont eu un impact sur nos activités", a déclaré Marco Schubert, membre du comité exécutif élargi du groupe pour les ventes, dans un communiqué.

Malgré la concurrence, le groupe est fidèle à son principe de "valeur avant le volume", a déclaré un porte-parole.

Selon le porte-parole, le constructeur automobile allemand est convaincu qu'il restera le numéro 1 des équipementiers internationaux sur le marché chinois.

En 2025, la part de marché de Volkswagen en Chine a encore baissé, passant à la troisième place, derrière BYD 002594.SZ et Geely Auto 0175.HK .

Les ventes de véhicules électriques (VE) à batterie ont augmenté de 11,6% au cours du trimestre, a ajouté Volkswagen.

Ses concurrents BMW BMWG.DE et Mercedes MBGn.DE ont également annoncé une baisse de leurs ventes au dernier trimestre 2025, en raison d'une demande plus faible aux États-Unis et en Chine.

