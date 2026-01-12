 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Volkswagen-Baisse des livraisons au T4 avec le ralentissement de la demande en Chine et aux USA
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 14:53

par Amir Orusov

Volkswagen VOWG_p.DE a enregistré une baisse de 4,9% des livraisons de véhicules au quatrième trimestre 2025 en raison d'une baisse de la demande en Amérique du nord et en Chine, a déclaré le constructeur automobile allemand lundi.

Le groupe a livré 2,38 millions de véhicules au cours du trimestre, contre 2,50 millions d'unités à la même période l'année précédente.

Alors que les livraisons en Europe de l'Ouest et en Europe centrale et de l'Est ont augmenté respectivement de 5,6% et de 5,9%, les ventes en Chine et en Amérique du nord ont chuté de 17,4%.

"La situation concurrentielle intense en Chine, ainsi que les droits de douane et l'arrêt des subventions aux véhicules électriques aux États-Unis, ont eu un impact sur nos activités", a déclaré Marco Schubert, membre du comité exécutif élargi du groupe pour les ventes, dans un communiqué.

Malgré la concurrence, le groupe est fidèle à son principe de "valeur avant le volume", a déclaré un porte-parole.

Selon le porte-parole, le constructeur automobile allemand est convaincu qu'il restera le numéro 1 des équipementiers internationaux sur le marché chinois.

En 2025, la part de marché de Volkswagen en Chine a encore baissé, passant à la troisième place, derrière BYD 002594.SZ et Geely Auto 0175.HK .

Les ventes de véhicules électriques (VE) à batterie ont augmenté de 11,6% au cours du trimestre, a ajouté Volkswagen.

Ses concurrents BMW BMWG.DE et Mercedes MBGn.DE ont également annoncé une baisse de leurs ventes au dernier trimestre 2025, en raison d'une demande plus faible aux États-Unis et en Chine.

(Rédigé par Amir Orusov, avec Rachel More ; version française Etienne Breban, édité par Kate Entringer)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

BMW
90,080 EUR XETRA -2,11%
GEELY AUTOMOBILE
1,868 EUR Tradegate -1,79%
MERCEDES-BENZ GROUP
59,430 EUR XETRA -1,56%
VOLKSWAGEN
103,800 EUR XETRA -1,05%
VOLKSWAGEN VZ
102,850 EUR XETRA -0,96%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank