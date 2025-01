Volkswagen: a livré environ 4,8 M de véhicules en 2024 information fournie par Cercle Finance • 09/01/2025 à 14:58









(CercleFinance.com) - Volkswagen a livré environ 4,8 millions de véhicules à ses clients dans le monde entier l'année dernière (en baisse de 1,4% par rapport à l'année précédente).



Volkswagen a de nouveau été le leader du marché allemand, avec une part de marché de 19,1 %, selon l'autorité fédérale allemande des transports motorisés (KBA).



Les SUV ont été très demandés en 2024. Ils représentent désormais 47% des livraisons totales de Volkswagen, soit une augmentation de 1,4 point de pourcentage par rapport à 2023.



Dans le domaine des véhicules électriques, depuis le lancement de la famille ID. en 2019, Volkswagen a vendu plus de 1,35 million d'unités dans le monde entier, dont environ 500 000 unités de l'ID.3. L'année dernière, Volkswagen a vendu 383 100 BEV.



Martin Sander, membre du conseil d'administration de Volkswagen pour les ventes, le marketing et l'après-vente : ' Nous entamons la nouvelle année avec optimisme. Non seulement nous avons des produits attrayants, mais nous répondons aux besoins d'une grande variété de groupes de clients grâce à notre gamme de modèles étendue et diversifiée qui couvre tous les types de motorisation '.





