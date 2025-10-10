Volkswagen a accu de 1% ses livraisons à fin septembre
information fournie par Zonebourse 10/10/2025 à 13:23
Le constructeur automobile précise que sa croissance en Amérique du Sud (+15%), en Europe de l'Ouest (+3%) et en Europe centrale et orientale (+10%) a plus que compensé les baisses attendues en Chine (-4%) et en Amérique du Nord (-8%).
'Nous bénéficions de la dynamique positive continue générée par l'offensive produit à grande échelle avec un total de 60 nouveaux modèles de nos marques fortes en 2025 et l'année dernière', explique Marco Schubert, membre du comité exécutif élargi en charge des ventes.
Volkswagen a livré 717 500 véhicules électriques avec batterie (BEV) dans le monde à fin septembre, en hausse de 42%, avec de fortes augmentations en Europe (+78%) et aux Etats-Unis (+85%), mais une chute en Chine (-43%) avant le lancement de nouveaux modèles.
Valeurs associées
|91,020 EUR
|XETRA
|+0,02%
A lire aussi
-
L'organisation internationale de protection de la nature, l'UICN, a lancé l'alerte vendredi depuis Abou Dhabi sur les espèces menacées de phoques de l'Arctique et d'oiseaux, pour lesquelles la situation s'aggrave. "Cette mise à jour, qui arrive au bon moment, souligne ... Lire la suite
-
Le prix Nobel de la paix a été attribué vendredi à la cheffe de l'opposition vénézuélienne Maria Corina Machado, surnommée la "libératrice", mais contrainte de vivre cachée dans son pays transformé en "Etat autoritaire brutal". Réveillée en pleine nuit par l'appel ... Lire la suite
-
Des dizaines de milliers de personnes sont sans courant vendredi à Kiev et dans neuf régions d'Ukraine après l'une des attaques russes les plus massives dirigées contre le réseau énergétique, qui a tué un enfant de 7 ans et fait une trentaine de blessés. La Russie ... Lire la suite
-
Virement instantanés : un nouveau dispositif de vérification européen entre en vigueur pour sécuriser les transferts d'argent
Les usagers de l'ensemble des pays de la zone euro peuvent désormais effectuer ces virements à tout moment, y compris la nuit, le weekend ou les jours fériés, sans frais supplémentaires par rapport à un virement classique. Un dispositif de vérification européen ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
1 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer