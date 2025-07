Volkswagen: 900 000 points de charge en Europe information fournie par Cercle Finance • 02/07/2025 à 13:00









(CercleFinance.com) - Volkswagen Group Charging (Elli) annonce que l'entreprise renforce sa position parmi les principaux fournisseurs de solutions de recharge en Europe. Désormais, les clients de la mobilité électrique peuvent accéder à quelque 900 000 points de charge publics dans 28 pays européens via l'application Elli, la carte Elli Charging ou la Charge&Fuel Card, dont 80 000 stations de recharge ultra-rapide (HPC).



Cette expansion rapide s'accompagne du déploiement d'un nouveau modèle tarifaire transparent, visant à rendre la recharge plus simple, fiable et économique à l'échelle du continent.



En parallèle, Elli soutient le projet du détenteur du Guinness World Record, Rainer Zietlow, qui ambitionne de battre le record du ' plus grand nombre de pays visités en véhicule électrique ' à bord d'un ID. Buzz Pro.



Sur environ un an, il traversera plus de 75 pays sur six continents, avec une étape européenne reliant l'Autriche, l'Italie, la France, la Turquie et d'autres pays. Zietlow note que ' le réseau Elli a triplé depuis notre tournée record en Allemagne en 2020, ce qui nous permet d'aborder sereinement la portion européenne de ce périple mondial. '







