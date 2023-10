Volkswagen: +45% de ventes dans l'électrique sur 9 mois information fournie par Cercle Finance • 13/10/2023 à 15:37

(CercleFinance.com) - Le groupe Volkswagen annonce avoir livré 531 500 véhicules électriques dans le monde au cours des neuf premiers mois de l'année, un chiffre en hausse de 45% par rapport à la même période un an plus tôt.



La part de véhicules électriques à batterie (BEV) dans les ventes totales ressort ainsi à 7,9%, contre 6,1% an un plus tôt.

Sur le seul troisième trimestre, la part de BEV a grimpé à 9%, contre 6,8% il y a un an.



Le constructeur précise qu'entre janvier et septembre, l'Europe est restée le principal moteur de croissance avec une augmentation de 61% des ventes électriques, à 341 100 véhicules. Les livraisons de BEV ont bondi de 74%, à 50 300 unités aux États-Unis et ont dépassé les niveaux de l'année précédente en Chine avec une augmentation de 4%, à 117 100 unités.



La marque Volkswagen Passenger Cars a livré 273 000 véhicules 100 % électriques à fin septembre, soit un peu plus de la moitié de tous les BEV du Groupe.



Viennent ensuite Audi avec 123 000 véhicules (part du groupe 23%), ŠKODA avec 54 400 véhicules (part du groupe 10%), SEAT/CUPRA avec 32 300 véhicules (part du groupe 6 %), Porsche avec 27 900 véhicules (part du groupe 5 %) et Volkswagen Commercial Vehicles avec 19 600 véhicules (part du groupe 4 %).