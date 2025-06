Volkswagen: 40 000 vélos de fonction dans le groupe information fournie par Cercle Finance • 30/06/2025 à 11:55









(CercleFinance.com) - Volkswagen annonce que sa collaboration avec Volkswagen Financial Services (VWFS) et Lease a Bike lui a permis de mettre en service le 40.000ᵉ vélo de fonction au sein du groupe.



Ce chiffre fait du constructeur l'un des plus grands utilisateurs du leasing de vélos en Allemagne.



La coopération, initiée en 2023 par un projet pilote chez Audi, a été progressivement étendue à 34 entités du groupe, incluant désormais TRATON SE et Ducati.



Les salariés peuvent louer jusqu'à quatre vélos, avec plus de 80 % des contrats portant sur des vélos électriques.



Selon le constructeur, la solution rencontre un vif succès : environ 70 % des employés optent pour un vélo, 29 % pour deux et 2 % pour trois ou plus.



Par ailleurs, Lease a Bike, partenaire du programme, prévoit d'étendre encore la démarche à d'autres sociétés du groupe Volkswagen.





