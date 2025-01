Volkswagen: +1% pour les utilitaires en France en 2024 information fournie par Cercle Finance • 14/01/2025 à 12:30









(CercleFinance.com) - Sur l'année 2024, la marque Volkswagen Véhicules Utilitaires en France voit ses immatriculations augmenter de 1,0% pour atteindre 16 645 unités.



La part de marché s'est établie à 4,7% (-0,2 pt vs 2023).



Après une progression de 14,3% en 2023, la marque a donc consolidé sa performance en 2024 notamment grâce à son best-seller, le Transporter.



Le Transporter reste le best-seller de la marque en France, l'ID. Buzz Cargo croit de 88% en volume sur 2024. En 2024, le Transporter 6.1 s'est immatriculé à 6 094 unités, représentant près de 37% des immatriculations de la marque dans un contexte de fin de cycle de vie.



Les premières livraisons du nouveau Transporter, dont les commandes ont été ouvertes en septembre 2024, interviendront en mars 2025.



En 2025, la marque dispose de la gamme de produits 'la plus large et la plus jeune de son histoire'.



'Avec la force de notre gamme entièrement renouvelée, nous sommes donc confiants sur nos performances 2025', souligne Ghislain Laffite, Directeur Volkswagen Véhicules Utilitaires France.





Valeurs associées VOLKSWAGEN VZ 92,24 EUR XETRA +1,47%