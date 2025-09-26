 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 859,94
+0,83%
Voitures électriques : Volkswagen suspend la production dans deux usines
information fournie par Boursorama avec AFP 26/09/2025 à 15:18

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BILL PUGLIANO )

Le premier constructeur européen Volkswagen va suspendre de façon temporaire la production dans deux sites allemands consacrés aux modèles électriques, en réaction à une demande moins forte que prévu, a appris l'AFP vendredi.

Volkswagen "interrompra la production de véhicules sur ses sites de Zwickau et de Dresde", en Saxe (est), "durant la première semaine des vacances d'automne" qui débutent le 6 octobre, a précisé un porte-parole.

"Nous adaptons ainsi notre programme de production à la situation du marché", a-t-il ajouté.

Le marché automobile est traversé par une "grande incertitude", avec "le conflit douanier avec les États-Unis et le débat en Allemagne sur la sortie du moteur thermique", deux facteurs qui "incitent les clients à hésiter avant d'acheter des véhicules électriques", selon cette source.

Jeudi, l'équipementier Bosch a annoncé la suppression de 13.000 postes supplémentaires, soit un dixième de ses effectifs en Allemagne, évoquant également la faible demande pour les véhicules électriques.

Début septembre, Ford avait également fait savoir qu'il allait supprimer jusqu'à 1.000 postes dans son usine de Cologne, dédiée à l'électrique.

Le site de Zwickau assemble les Audi Q4 e-tron, d'une des marques premium du groupe, ainsi que les Volkswagen ID.3 et ID.5.

A Dresde, où est aussi produite l'ID.3, la production cessera définitivement fin 2025, selon un accord datant de fin 2024.

Cet accord conclu avec les représentants du personnel prévoit la suppression de 35.000 emplois d'ici 2030, soit 29% de ses effectifs en Allemagne, mais sans fermeture d'usine ni licenciements économiques.

Par ailleurs, le site d'Emden, en Basse-Saxe (nord), spécialisé dans les Volkswagen ID.4 et ID.7, a déjà réduit les horaires de travail des salariés et la production y sera également interrompue plusieurs jours au cours des prochaines semaines, rapporte l'agence Bloomberg, qui cite des sources proches du dossier.

Interrogé par l'AFP, Volkswagen n'a pas voulu confirmer ces informations.

Automobile / Equipementiers
Véhicules électriques

Valeurs associées

VOLKSWAGEN
92,600 EUR XETRA -1,33%

1 commentaire

  • 15:40

    Avec l'ID3 VW c'estcomplètement planté : 1) Style monospace 2) Mauvaise qualité des plastiques...

Signaler le commentaire

Fermer

