La Chine ne prévoit pas d'envahir Taïwan en 2027, selon le renseignement américain

La Chine affirme publiquement que "l'unification avec Taïwan est indispensable à la réalisation" de son objectif de redevenir une grande puissance "d'ici 2049".

( AFP / I-HWA CHENG )

La Chine cherche pour le moment à prendre le contrôle de Taïwan sans recourir à la force et ne prévoit pas d'invasion de l'île en 2027, indique mercredi 18 mars un rapport annuel du renseignement américain.

Pékin revendique Taïwan comme faisant partie du territoire chinois et n'exclut pas d'utiliser la force pour s'en emparer. Ses déploiements de navires ou avions de combat autour de l'île sont devenus quasi-quotidiens.

Le renseignement américain "estime que les dirigeants chinois ne prévoient pas, à l'heure actuelle, de lancer une invasion de Taïwan en 2027, et qu'ils ne disposent pas non plus d'un calendrier figé pour réaliser l'unification", selon son rapport annuel sur l'évaluation des menaces.

L'année dernière, des responsables américains du ministère de la Défense avaient présenté 2027 comme possible fenêtre de tir pour une attaque. Toutefois, le renseignement américain a livré une analyse plus nuancée de la situation.

Crainte d'une intervention américaine

"En 2026, Pékin continuera probablement de chercher à créer les conditions d'une éventuelle unification avec Taïwan, sans pour autant recourir au conflit", prévoit-il.

Selon cette même source, les responsables chinois reconnaissent qu'une invasion amphibie de Taïwan "serait extrêmement complexe à mener et comporterait un risque élevé d'échec, en particulier en cas d'intervention des États-Unis".

La Chine affirme publiquement que "l'unification avec Taïwan est indispensable à la réalisation" de son objectif de redevenir une grande puissance "d'ici 2049", année du centenaire de la République populaire -une potentielle échéance bien plus lointaine, soulignent encore les auteurs du rapport.

Pékin prend en compte un éventail de facteurs dans toute décision d'envahir Taïwan, pointe le rapport, notamment son état de préparation militaire, la situation politique de l'île et la question de savoir si Washington interviendrait ou non en faveur de Taïwan.

Les États-Unis ne reconnaissent pas officiellement le statut d'État à Taïwan mais demeurent le principal partenaire et fournisseur d'armes de l'île.