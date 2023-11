Voitures électriques : Mercedes et BMW créent un réseau de recharge en Chine

Les constructeurs automobiles allemands Mercedes-Benz et BMW ont annoncé la création d'une co-entreprise pour construire un réseau commun de recharge en Chine, leur premier marché, où ils sont en perte de vitesse.

Une station de recharge électrique, à Shenzhen (illustration) ( AFP / HECTOR RETAMAL )

Les premières stations doivent être mises en service à partir de 2024, avec un objectif d'au moins 1.000 stations et 7.000 points de recharge à travers le pays d'ici fin 2026, ont annoncé jeudi les groupes dans un communiqué.

Les constructeurs allemands, spécialisés dans les voitures premium, cherchent ainsi à fidélier une clientèle d'acheteurs pour leurs propres modèles. Si ces bornes de recharges seront accessibles à tous les véhicules électriques, elles proposeront des services exclusifs aux propriétaires de Mercedes et de BMW qui pourront réserver des bornes à l'avance.

Mercedes avait adopté la même stratégie en Amérique du nord en janvier dernier, annonçant la création d'un réseau de 2.500 bornes aux Etats-Unis et au Canada.

En Europe, les deux constructeurs ont déjà fondé une co-entreprise, aux côtés de Volkswagen et de deux constructeurs étrangers (Ford et Hyundai), du nom de Ionity. Celle-ci a déployé près de 3.000 bornes dans 24 pays européens et prévoit de développer 7.000 bornes d'ici 2025.

Les constructeurs allemands ont multiplié les investissements ces derniers mois en Chine, leur marché principal, où elles subissent la concurrence des marques locales, en avance sur l'électrique.

Les ventes de BMW ont diminué de près de 2% au troisième trimestre en Chine, tous moteurs confondus, alors qu'elles augmentaient partout ailleurs. Mercedes avait annoncé une baisse de son chiffre d'affaires en Chine au deuxième trimestre, malgré un résultat global en hausse.

La Chine mise depuis longtemps sur les motorisations électriques et les subventions à l'achat ont permis ces dernières années aux ventes de décoller, permettant aux marques chinoises de s'imposer.