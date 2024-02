Voitures électriques: Lucid prend son temps en Europe

( AFP / JOEL SAGET )

Le constructeur de voitures électriques Lucid Motors a ralenti son expansion européenne pour mieux se concentrer sur sa clientèle privilégiée, a indiqué mardi à l'AFP son directeur commercial pour le continent européen.

Le constructeur américano-saoudien présentait au salon de Genève son SUV à 7 places appelé Gravity. Ce véhicule doit compléter fin 2024 la gamme de Lucid, dont les modèles rapides et dotés d'une grande autonomie doivent affronter les plus gros SUV de Tesla et Mercedes.

Deux ans après ses premières livraisons, Lucid a vendu 6.001 voitures dans le monde en 2023 (+37% sur un an), dont une majorité aux Etats-Unis, et veut en produire 9.000 en 2024.

Le constructeur, dont la principale usine se trouve en Arizona, a ouvert fin 2023 une deuxième usine en Arabie saoudite, la première du royaume saoudien, qui est aussi son principal actionnaire.

En Europe, la société a ouvert quelques concessions, appelées "studios", au cœur de métropoles en Norvège, Suisse, Allemagne et aux Pays-Bas.

Arrivé en 2022 sur le continent européen, Lucid prend son temps pour diffuser ses voitures de luxe. La Belgique, la France et la Suède sont les "prochaines à étudier", selon Andre Janssen-Timen, directeur commercial du groupe pour l'Europe.

"Sur ce segment premium, tout découle des relations avec les clients", a souligné M. Janssen-Timen, un ancien de BMW et Smart. "On s'adresse à des clients qui roulent en Jaguar ou en Land Rover, c'est différent du marché généraliste", a-t-il ajouté.

D'autres constructeurs comme Tesla ont misé sur une expansion rapide, avec peu de concessionnaires et des ventes en ligne.

Mais 70% des clients ne se passent pas d'un essai, a noté M. Janssen-Timen. Alors Lucid a "une approche très régionale" et "chaque studio a son propre budget pour créer des événements", faire connaître la marque, a-t-il relevé.

La version la moins chère de sa berline Air, à partir de 85.000 euros, séduit particulièrement les Européens. En 2024, Lucid va se concentrer sur les flottes d'entreprises pour convaincre leurs cadres, a expliqué M. Janssen-Timen.

Selon une note de John Murphy, analyste à Bank of America, Lucid pourrait subir une "demande plus faible en 2024" sur un marché automobile compliqué, et devoir lever de nouveaux fonds.

La société devrait cependant être favorisée par son "avance technologique dans les moteurs", qu'elle fournit à Aston Martin, ainsi que par ses "produits attractifs", a jugé cet analyste.