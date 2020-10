Communiqué de presse VOGO



Test salivaire EasyCov : Performances confirmées.



Le 1er Octobre 2020, la société de biotechnologie SKILLCELL (Groupe ALCEN), membre du consortium qui assure le développement et l'industrialisation d'EasyCov, test salivaire de détection de la COVID 19 aux côtés du laboratoire du CNRS SYS2DIAG et de VOGO a communiqué sur les résultats de l'essai clinique de validation réalisé au drive du CHU de Montpellier.



Ce test a démontré une sensibilité de 88% et une spécificité de 99%, le tout avec un protocole thermique optimisé permettant l'obtention des résultats en 40 minutes.