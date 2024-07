Communiqué de presse VOGO



VOGO, sportech au cœur des Jeux.



Plus que quelques semaines séparent les Sportechs françaises des Jeux 2024, portées par l’Etat Français, comme le déclarait Amélie Oudéa-Castera en novembre 2023 : « Nous voulons accélérer le développement des Sportechs en renforçant les liens partout et tout le temps avec les acteurs publics et privés du sport et en les rendant plus attractives et visibles ».



Dans ce contexte, VOGO fait le point sur l’usage de ses technologies pour cet événement majeur. Que ce soit dans le domaine de la préparation et l’amélioration des performances des sportifs, dans l’arbitrage ou dans l’amélioration de la « Fan expérience », ses solutions technologiques seront au rendez vous dans plusieurs disciplines, confirmant la place incontournable acquise aujourd’hui.