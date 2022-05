Communiqué de presse VOGO



Sport en France, la chaîne du mouvement sportif renouvelle son partenariat avec VOGO.



Sport en France est fière d’annoncer le renouvellement du partenariat pour le développement de la solution VOGOSPORT sur ses propres productions audiovisuelles. Concrètement, sur 20 directs en 2022, Sport en France proposera aux fans présents sur les sites de compétitions d’utiliser l’application VOGOSPORT afin d'enrichir son expérience. Cette application, qui s’inscrit totalement dans le cadre des enceintes sportives connectées, permet à un spectateur équipé d’un smartphone, d’une tablette connectée, de suivre en temps réel et à sa convenance tous les flux des caméras et ainsi bénéficier d'angles de prise de vue de façon autonome, de replays et de ralentis.