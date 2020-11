Communiqué de presse VOGO



Rugby Europe choisit Vogo pour les quatre prochaines saisons pour la mise en place du protocole commotion et de l'arbitrage vidéo.



Rugby Europe, la Fédération européenne de rugby en charge de la promotion, du développement et de l'administration des compétitions internationales des 48 fédérations membres en Europe a choisi VOGO pour la mise en place de l'arbitrage vidéo (TMO) et du protocole commotion (HIA) pour les quatre prochaines saisons du Rugby Europe

Championship.